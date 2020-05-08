Мошенники активизировались на рынке аренды недвижимости: как не потерять деньги

В Украине в связи с карантином участились случаи мошенничества с арендой недвижимости.

Как предостерегают эксперты, в сети появились тысячи объявлений, но большинство из них размещают именно мошенники, передает Сегодня. Они рассчитывают на ажиотаж и требуют предоплату, манипулируя тем, что если этого не сделать, то жилье уйдет другим.

Мошенники на рынке аренды недвижимости newc.info

"Торопят, говорят, что у них очереди на этот дом, и просят сбросить предоплату в размере задатка. Это самый распространенный способ, когда человек сбрасывает определенную сумму денег, и понятно, что все исчезают и контакты пропадают", – рассказала риелтор Ирина Кечеджи.

По словам эксперта по безопасности Руслана Болгова, ни в коем случае нельзя давать деньги наперед, особенно если не подписан договор.

"Ни в коем случае, никаких предоплат. По одной причине – рынок аренды жилья так не работает. Здесь вы идете на риск – вам могут предложить заплатить заранее, то есть сделать бронь. Это не есть правильно. Потому что вы можете попасть на мошенника, и люди исчезнут", – предупредил он.

Анатолий Лисовец, житель Броваров, который нашел интересное предложение и позвонил по указанному номеру, едва не стал жертвой преступников. "Он мне говорит: "Вы понимаете, там живут люди, я их не хочу беспокоить. Вот 27-го они съезжают, 28-го я приезжаю и можем посмотреть. Но поймите, что спрос большой, время такое, что за город все хотят, и я вам не гарантирую, что вы его получите, хотите – давайте предоплату", – рассказал мужчина.

Анатолий решил проверить местонахождение дома, объездил все село, и в итоге его так и не нашел.

В связи с этим Нерухомі категорически настаивают на подписании договора согласно закона. Он должен быть нотариально заверен, где личности полностью установлены и право собственности подтверждено