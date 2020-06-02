Минюст планирует закрыть тюрьмы, а земельные участки отдать инвесторам

Министерство юстиции Украины планирует привлечь инвесторов к пользованию закрытыми тюрьмами и земельными участками.

Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая в комментарии Укринформу.

Для реализации планов в Минюсте также собираются инициировать изменения в законодательстве, чтобы усовершенствовать модель сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. По словам Высоцкой, модель должна стать прозрачной, простой, быстрой, иметь гарантии как для государства, так и для инвестора.

Минюст хочет привлечь инвесторов, отдавая им закрытые тюрьмы pixabay.com

"Они (изменения) небольшие, необъемные, но необходимые для того, чтобы потом мы могли не точечно проектами заниматься, когда по 2-3 года один проект "тянется", а запустить по Украине столько, сколько инвесторам будет интересно с нами работать. Поэтому, сейчас, в ближайшие 3-4 месяца, мы должны поработать над оптимизацией тюрем", – рассказала чиновница.

На данный момент в Минюсте готовят пакет документов на каждое определенное к закрытию учреждение. В этом году, сообщила Высоцкая, планируют закрыть 9 тюрем, а персонал, около 2 тысяч человек, уволить. В Минюсте планируют перенаправить средства, шедшие на зарплату сотрудникам оптимизированных тюрем, на персонал в других учреждениях.

6 декабря 2016 года Министерство юстиции подписало Меморандум, целью которого является консолидация усилий сторон, направленных на реализацию пилотного проекта в рамках государственно-частного партнерства по подготовке и запуску строительства новых Киевского и Львовского СИЗО и больницы.

В рамках проекта предусматривалось, что инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам. Проект до сих пор так и не реализован.