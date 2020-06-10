Минобороны отсудило землю, которая использовалась гаражным кооперативом

16:31, 10.06.2020 25

Министерство обороны и Офис генерального прокурора вернули в государственную собственность земельный участок в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Минобороны к Киевскому городскому совету и гаражно-строительному кооперативу в части: признания недействительным решения Киевского городского совета о передаче субъекту хозяйствования в собственность упомянутого земельного участка; отмены свидетельства о праве собственности на земельный участок; обязательства вернуть Минобороны земельный участок и обеспечить возможность пользования им", - говорится в сообщении.

Суд вернул землю Министерству обороны
pixabay.com

Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на фактическое возвращение земельного участка в сферу управления Минобороны.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева пытается отсудить у частной компании земельный участок площадью более 24 га и стоимостью 366 млн гривен в районе Национального музея "Пирогово".

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