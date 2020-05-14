Пример сервиса класса элит: в Майами жителям комплекса сделали бесплатный тест на COVID

В США в роскошном комплексе в Саут-Бич (Майами) во время трёхдневного мероприятия жителям и работникам бесплатно провели тестирование на антитела к COVID-19.

The Continuum, роскошный жилой комплекс, состоящий из 522 квартир, в сотрудничестве с врачами спортивной медицины США и больницей Маунт-Синай предложил всем жителям и работникам здания в течение трёх дней пройти тест на COVID-19. На предложение согласились более 400 жителей и 120 сотрудников, сообщает Forbes.

Как заботятся об американцах во время пандемии miami1.com

"Мы перенаправляем наши средства на вещи, которые сейчас важнее для наших жителей, а именно на здоровье и безопасность. Мы смогли договориться о том, что оптовая закупка тестов на антитела была добавлена в статью необходимых расходов", – заявил управляющий директор The Continuum Риши Иднани.

Бесплатное тестирование по-прежнему доступно для сотрудников и жителей комплекса. Для этого им нужно записаться в клинику, расположенную на той же улице, что и здание. Кроме того, администрация располагает шестимесячным запасом перчаток и масок для подготовки к сезону ураганов, который начинается в июне.

Отметим, что в Украине, к большому сожалению, подобная практика пока не распространена.