УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Пример сервиса класса элит: в Майами жителям комплекса сделали бесплатный тест на COVID

14.05.2020 - 14:14

В США в роскошном комплексе в Саут-Бич (Майами) во время трёхдневного мероприятия жителям и работникам бесплатно провели тестирование на антитела к COVID-19.

The Continuum, роскошный жилой комплекс, состоящий из 522 квартир, в сотрудничестве с врачами спортивной медицины США и больницей Маунт-Синай предложил всем жителям и работникам здания в течение трёх дней пройти тест на COVID-19. На предложение согласились более 400 жителей и 120 сотрудников, сообщает Forbes.

Как заботятся об американцах во время пандемии

miami1.com

"Мы перенаправляем наши средства на вещи, которые сейчас важнее для наших жителей, а именно на здоровье и безопасность. Мы смогли договориться о том, что оптовая закупка тестов на антитела была добавлена в статью необходимых расходов", – заявил управляющий директор The Continuum Риши Иднани.

Бесплатное тестирование по-прежнему доступно для сотрудников и жителей комплекса. Для этого им нужно записаться в клинику, расположенную на той же улице, что и здание. Кроме того, администрация располагает шестимесячным запасом перчаток и масок для подготовки к сезону ураганов, который начинается в июне.

Отметим, что в Украине, к большому сожалению, подобная практика пока не распространена.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Украинские банки существенно нарастили выдачу "теплых кредитов"

Украинские банки существенно нарастили выдачу "теплых кредитов"

За неполных две недели мая "теплых кредитов" выдали больше, чем в апреле

14.05.2020 - 16:09
Европейская недвижимость собрала рекордные инвестиции

Европейская недвижимость собрала рекордные инвестиции

Статистика CBRE может не отображать реальной картины

14.05.2020 - 16:03
Прокуратура хочет забрать у застройщика участок в Киеве, стоимостью 42 млн

Прокуратура хочет забрать у застройщика участок в Киеве, стоимостью 42 млн

Земельный участок находится в Деснянском районе

14.05.2020 - 15:04
На десятый этаж дадут газ: кто и зачем изменил строительные нормы

На десятый этаж дадут газ: кто и зачем изменил строительные нормы

Газовое оборудование уже можно будет подключать в высотках с 1 июня

14.05.2020 - 13:55
В Киеве без света оказались несколько домов из-за проблем застройщика

В Киеве без света оказались несколько домов из-за проблем застройщика

ДТЭК так и не получил дома на баланс

13.05.2020 - 19:49