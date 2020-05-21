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Зеленский поручил Кличко активнее решать вопросы недостроев Укрбуда

21.05.2020 - 13:27

Мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании Укрбуд.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая.

"Я хотел бы, чтобы тут господин Кличко подключился к этому вопросу. Я думаю, что это все же правильно, чтобы он смог как можно быстрее отчитаться и рассказать, что там происходит по Укрбуду", – отметил Зеленский.

Зеленский вспомнил о проблеме Укрбуда

president.gov.ua

Он напомнил, что все полномочия по достройке объектов Укрбуда были переданы строительной корпорации Киевгорстрой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве на митинг на прошлой неделе собрались инвесторы Укрбуда, которые требовали освободить их от уплаты паевого участия для ЖК из-за неспособности застройщика продолжать самостоятельно строительство.

При этом Высший анктикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-депутата и бывшего президента Укрбуда Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

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