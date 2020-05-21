Зеленский пообещал начать масштабное строительство спорткомплексов

18:22, 21.05.2020

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных комплексов в каждой области и намерен назвать их в честь современных спортивных легенд.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 20 мая.

"С Министерством спорта и Министерством региональной политики мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области...Я бы очень хотел, чтобы мы назвали, если так можно согласно законодательству Украины, все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь современных, не только тех, кто, к сожалению, ушли... Но у нас есть современные спортивные легенды", - отметил он.

Зеленский рассказал о масштабном строительстве в Украине president.gov.ua

Зеленский подчеркнул, что в этом году ожидаются первые проекты строительства этих комплексов.

Как писали НЕРУХОМІ, проектом Генерального плана Киева намечено увеличение емкости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти вдвое.