Законопроект о строительной продукции повлияет на качество материалов – мнение

19:04, 21.05.2020

Принятие Верховной Радой Украины за основу законопроекта о строительной продукции – это необходимый шаг к качественным материалам, безопасным сооружениям и европейскому законодательству.

Такое мнение высказал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

Качество стройматериалов в Украине вырастет
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"Конфедерация строителей Украины, как участник Федерации европейской строительной промышленности, настроена доработать регламент ко второму чтению. Наши эксперты принимают участие в рабочей группе при Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что совместное главная задача - гармонизация законодательства и привнесение высоких стандартов на украинский рынок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на введение в Украине регламента Европейского Союза о качестве строительной продукции.

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