УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Законопроект о строительной продукции повлияет на качество материалов – мнение

21.05.2020 - 19:04

Принятие Верховной Радой Украины за основу законопроекта о строительной продукции – это необходимый шаг к качественным материалам, безопасным сооружениям и европейскому законодательству.

Такое мнение высказал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе у себя в Facebook.

Качество стройматериалов в Украине вырастет

intertools.com.ua

"Конфедерация строителей Украины, как участник Федерации европейской строительной промышленности, настроена доработать регламент ко второму чтению. Наши эксперты принимают участие в рабочей группе при Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что совместное главная задача - гармонизация законодательства и привнесение высоких стандартов на украинский рынок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на введение в Украине регламента Европейского Союза о качестве строительной продукции.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Зеленский пообещал начать масштабное строительство спорткомплексов

Зеленский пообещал начать масштабное строительство спорткомплексов

В каждой области должны появиться по 25 новых спорткомплексов

21.05.2020 - 18:22
В Украине упростят переход на новые договоры о предоставлении ЖКУ

В Украине упростят переход на новые договоры о предоставлении ЖКУ

Проект закона принят за основу в Верховной Раде

21.05.2020 - 17:58
Работы по реконструкции столичной Дарницы продлили на три года

Работы по реконструкции столичной Дарницы продлили на три года

Ориентировочная стоимость работ – 10 млн гривен

21.05.2020 - 16:25
Президент пообещал украинцам ипотеку под 10% уже в ближайшем будущем

Президент пообещал украинцам ипотеку под 10% уже в ближайшем будущем

Зеленский готов "додавить" банковскую систему

21.05.2020 - 15:34
Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

Иск подан в Вышгородский райсуд

21.05.2020 - 15:08