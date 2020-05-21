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Вместо ГАСИ: Кабмин утвердил внедрение электронной системы в строительство

21.05.2020 - 12:16

Кабинет министров утвердил план внедрения электронной системы в сфере строительства. Новый реестр строительной деятельности начнет работу в июне.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram-канале.

"В июне начнет работу новый реестр строительной деятельности вместо "легендарного реестра ГАСИ", а пилотные регионы начнут прозрачное ведение градостроительных условий и ограничений", - рассказал министр.

Он также рассказал и о сложностях, которые сопровождаются вместе с нововведением. Федеоров, в частности пожаловался на заказные информационные атаки на реформу и министерство, DDoS атаки на текущий реестр, попытки обмануть, дискредитировать или сломать е-кабинет застройщика.

Михаил Федоров

zik.ua

"Спроектировать современное видение это одно дело, но реализовать это видение через бюрократические препятствия, сопротивление коррупционеров и "схемщиков" - совсем другое", – пишет Федоров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Ассоциация городов Украины (АГУ) попросила правительство разблокировать работу местных органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

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