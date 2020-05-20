Владельцы недвижимости в Киевской области уплатили 155 млн гривен налогов

Владельцы недвижимости, отличной от земельного участка, уплатили в местные бюджеты Киевской области более 155, 2 млн грн за январь-апрель текущего года. Этот показатель на 11% или 15,9 млн грн больше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы.

Львиную долю из общей суммы оплатили юридические лица. Так, по состоянию на 1 мая 2020 субъекты хозяйствования направили в местную казну – 126,8 млн грн, увеличив прирост на 8 млн грн.

В свою очередь, физические лица уплатили – 28,3 млн грн, что на 38% или 7,8 млн грн больше суммы, перечисленной в аналогичном периоде 2019 года.

Наибольшие суммы поступили от владельцев недвижимости, зарегистрированной на территории Киево-Святошинская управления – 35,6 млн грн, Бориспольского и Белоцерковского – 31,6 и 27 млн ​​грн соответственно.

Отчет налоговой sfs.gov.ua

Ранее НЕРУХОМІ писали, что налог на недвижимость новый владелец объекта платит, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности. При этом, уведомления об уплате суммы налога вручаются плательщику контролирующим органом по месту его места регистрации до 1 июля года, наступающего за отчетным годом.