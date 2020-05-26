В Житомирской области в этом году зарегистрировали 25 тысяч земельных участков

Кадастровые регистраторы Житомирской области с начала 2020 года рассмотрели почти 67 тысяч заявлений по вопросам ведения Государственного земельного кадастра и зарегистрировали почти 25 тысяч земельных участков

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина

"С начала 2020 года государственные кадастровые регистраторы Житомирской области обработали 66 662 заявления граждан по вопросам ведения Государственного земельного кадастра", – сообщается на Правительственном портале.

На Житомирщине бросились регистрировать землю pixabay.com

В сообщении отмечается, что наиболее популярными услугами на сегодня являются:

государственная регистрация земельного участка – 28 822 заявлений;

внесение в Государственный земельный кадастр сведений (изменений к ним) о земельном участке – 13 916 заявлений.

На сегодня специалисты зарегистрировали 24 971 земельным участков и внесли в кадастр сведения (изменения в них) о 10 368 земельных участков. Наибольшее количество заявлений по вопросам ведения Государственного земельного кадастра проработали специалисты в Житомирском (7 829), Черняховском (6 743) и Малинском (4 677) районах Житомирской области.