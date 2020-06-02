В Запорожской области протестовали против строительства общественного туалета. Видео

В Запорожской области жители Энергодара вышли на протесты из-за строительства общественного туалета рядом с жилыми домами.

Об этом сообщает местное издание En-News.

При этом ранее люди просили построить общественные туалеты, чтобы гуляющие в парке не ходили в подъезды.

Жители многоэтажки по улице Юности, 4 вышли на улицу, чтобы противостоять строительству общественного туалета. Как оказалось, люди против того, чтобы объект строился почти вплотную к их дому. Они говорят о том, что это нарушение санитарных норм и у них во дворе будет стоять неприятный запах. Также местные жители отметили, что у них во дворе будут собираться неприятные личности. Протестующие обосновали свои требования четкими правилами по строительству общественных туалетов и расстояниями, указанными в нормативных документах. Оказалось, что туалет в 10 метрах от дома и в 20 метрах от детсада.

В знак протеста жильцы дома соорудили небольшой сувенир для мэра города. Они из дерева сделали макет туалета и сверху прикрепили рулон туалетной бумаги.