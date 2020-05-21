В Украине упростят переход на новые договоры о предоставлении ЖКУ

17:58, 21.05.2020

Верховная Рада Украины в среду, 20 мая, приняла за основу законопроект, совершенствующий переход на новые договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и другие нормы действующего законодательства в этой сфере.

Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов. Законопроектом предлагается усовершенствовать нормы действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также он урегулирует вопросы переходного периода, которые возникают в связи с введением в действие Закона "О ЖКУ" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами всех многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа).

Переход на новые договоры о предоставлении коммунальных услуг apostrophe.ua

Также законопроект регулирует вопросы проведения органами местного самоуправления конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов (конкурсы будут проводиться только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего).

Изначально в законопроекте была норма, предусматривающая несанкционированное проникновение в жилье граждан для отключения коммунальных услуг за их неуплату. Однако перед голосованием это положение из документа убрали.