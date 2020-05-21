УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

В Украине упростят переход на новые договоры о предоставлении ЖКУ

21.05.2020 - 17:58

Верховная Рада Украины в среду, 20 мая, приняла за основу законопроект, совершенствующий переход на новые договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и другие нормы действующего законодательства в этой сфере.

Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов. Законопроектом предлагается усовершенствовать нормы действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Также он урегулирует вопросы переходного периода, которые возникают в связи с введением в действие Закона "О ЖКУ" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами всех многоквартирных домов решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа).

Переход на новые договоры о предоставлении коммунальных услуг

apostrophe.ua

Также законопроект регулирует вопросы проведения органами местного самоуправления конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов (конкурсы будут проводиться только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего).

Изначально в законопроекте была норма, предусматривающая несанкционированное проникновение в жилье граждан для отключения коммунальных услуг за их неуплату. Однако перед голосованием это положение из документа убрали.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Зеленский пообещал начать масштабное строительство спорткомплексов

Зеленский пообещал начать масштабное строительство спорткомплексов

В каждой области должны появиться по 25 новых спорткомплексов

21.05.2020 - 18:22
Работы по реконструкции столичной Дарницы продлили на три года

Работы по реконструкции столичной Дарницы продлили на три года

Ориентировочная стоимость работ – 10 млн гривен

21.05.2020 - 16:25
Президент пообещал украинцам ипотеку под 10% уже в ближайшем будущем

Президент пообещал украинцам ипотеку под 10% уже в ближайшем будущем

Зеленский готов "додавить" банковскую систему

21.05.2020 - 15:34
Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

Иск подан в Вышгородский райсуд

21.05.2020 - 15:08
В Украине с нового года заработает система геопространственных данных

В Украине с нового года заработает система геопространственных данных

Система уже готова на 90%

21.05.2020 - 14:28