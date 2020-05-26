В Украине рухнула цена на газ для населения

В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

В сообщении отмечается, что с начала года цена газа снизилась на 51%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение стоимости достигло 62%.

В Нафтогазе подчеркивают, что рекордное падение цен на все виды энергоносителей вызвал мировой экономический кризис. В мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно влияет высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где за основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.

Газ стал дешевле pixabay.com

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В Нафтогазе напомнили, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом считаются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

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