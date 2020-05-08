В Украине разрешили устанавливать газовые плиты в высотках

11:32, 8.05.2020

Установка газовых плит и газового оборудования в многоквартирных домах до 10 этажа включительно станет возможной уже с 1 июня.

Соответствующие изменения были приняты в Государственные строительные нормы (ГСН) относительно газоснабжения, рассказал президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.

Газовые плиты установят в высотках Бізнес Цензор

"Новая норма допускает установку бытовых плит для зданий до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней – газификация разрешена только на первом уровне", – сообщил он.

Как ранее сообщали Нерухомі, в скором времени тарифы на электроэнергию могут вырасти в среднем на 30%. Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн.

Вместе с тем отметим, что в апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.