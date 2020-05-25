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В Украине огромная пропасть в качестве жизни между богатыми и бедными – ЮНИСЕФ

25.05.2020 - 14:47

В Украине существует значительное неравенство условий проживания (наличие водопровода, канализации и горячего водоснабжения) между 10% самых богатых и 10% самых бедных. При этом, половина многодетных семей проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 кв. м.

Об этом говорится в исследовании фонда ЮНИСЕФ.

Согласно приведенным данным, неравенство жилищных условий отмечается прежде всего между городом и селом. Так, 67,5% жителей крупных городов отметили наличие горячего водоснабжения, в сельской местности таких оказалось лишь 19,2%.

Исследование ЮНИСЕФ

unicef.org

Анализ ограничений среди семей с детьми подтвердил значительное неравенство в доступе к удобствам между жителями городов и сел. Так, 33,4% семей с детьми в сельской местности указали на отсутствие в домохозяйстве водопровода в связи с нехваткой средств, 35,1% не имеют ванны или душевой комнаты внутри жилья, а 43,8% – туалета внутри жилья.

Среди всех украинских домохозяйств эти показатели примерно вдвое ниже. Жилплощадь с достаточным количеством комнат является залогом эффективной дистанционной работы родителей и качественного обучения детей.

В сложных условиях во время карантина оказались семьи с детьми, особенно семьи с тремя детьми и более. Больше половины многодетных семей проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 кв. м.

Исследование ЮНИСЕФ

unicef.org

Каждый десятый ребенок в городах страдает от крайне недостаточной жилой площади (менее 5 кв. м на человека). Особенно уязвимыми являются городские семьи с детьми до шести лет: среди этой категории 12,2% семей живут в условиях, когда жилая площадь не превышает 5 кв. м на человека.

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