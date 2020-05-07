В Украине могут измениться правила продажи арестованного ипотечного имущества

16:08, 7.05.2020

В Украине собираются изменить правила продажи арестованного имущества, в том числе ипотечного.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивание реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве" был зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Его автором является народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Фрис.

Так, документ исключает процедуру реализации по фиксированной цене, определяет порядок проведения электронных аукционов Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти.

Что будет с арестованным ипотечным имуществом? dom.ria.com

Также обеспечивается возможность проведения электронных аукционов с возможностью снижения начальной цены и последующей возможностью дополнительного представления предложений.

Автор надеется, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации арестованного имущества с соблюдением принципов нотариального засвидетельствования фактов для придания им юридической достоверности, а также потенциально повысит эффективность принудительного исполнения судебных решений.