В Украине массово не платят налоги на недвижимость: бюджеты теряют по 2 млрд в год

В Украине примерно 40% объектов жилой и нежилой недвижимости не внесены в Госреестр имущественных прав. Из-за этого местные бюджеты теряют около 2 млрд грн налогов на недвижимость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Как сообщается, неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество наносит около 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно. По оценкам экспертов до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

Украинцы не спешат платить налоги на недвижимость pixabay.com

Также отмечается, что для увеличения поступлений органы местного самоуправления должны обеспечить полноценное наполнение Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переноса архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это даст возможность налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств.

В Минфине подчеркнули, что база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется на основании данных Реестра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, владельцы недвижимости, отличной от земельного участка, уплатили в местные бюджеты Киевской области более 155, 2 млн грн за январь-апрель текущего года. Этот показатель на 11% или 15,9 млн грн больше, чем за такой же период прошлого года.