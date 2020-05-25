В Украине будут прописывать онлайн: что нужно знать

16:48, 25.05.2020 11

В Украине может появиться электронная прописка, она заработает в приложении "Дия".

Как сообщили в понедельник, 25 мая, на своей страничке в Facebook разработчики приложения, сейчас идут работы над электронной пропиской.

"Голосование, льготы и социальные выплаты, страхование авто, назначение пенсии – для всего этого нужно иметь зарегистрированное место жительства. Даже в случае поступления в школу или детсад преимущество также предоставляется детям по месту регистрации", – говорится в сообщении.

Электронная прописка скоро будет доступной в Украине biletik.am

Для того, чтобы получить такую прописку, необходимо будет:

заполнить заявление и данные на портале;

получить согласия владельца или совладельца жилья (если проживает не в своем);

уплатить административный сбор.

При этом за детей до 14 лет родители смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день изменить регистрацию места жительства.