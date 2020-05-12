В Украине арендаторы ТРЦ потеряли из-за карантина более 50 млрд гривен

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Украины за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы – более 50 млрд грн товарооборота.

Об этом заявил глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин, передает Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины, средства связи), потеряли в оборотах от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)", – заявил Гаврюшин.

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Он отмечает, что массового оттока арендаторов пока не наблюдается, есть единичные случаи закрытия магазинов.

"В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнуться с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться", - предполагает Гаврюшин.

Он прогнозирует, что для слабых ТЦ это будет непростой год в плане вакантности и уровня арендных ставок. Доля свободных площадей в таких ТЦ может вырасти до 10-20%, тогда как успешные ТЦ будут оставаться заполненными.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 29 мая откроется торгово-развлекательный и бизнес-центр Retroville (расположен на Проспекте Правды,47). Подчеркнем, что запуск ТРЦ неоднократно переносился, однако в апреле объект таки получил регистрацию права собственности и сертификат о готовности к эксплуатации.