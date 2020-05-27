В Одессе протестовали против захвата пляжа. Фото

19:22, 27.05.2020 1165 1

В Одессе во вторник, 26 мая, на пляже в районе 16-го фонтана общественные активисты пытались снести опоры летней площадки, которую планировали построить арендаторы пляжа.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как отмечает издание, строить летнюю площадку решили экс-нардеп Игорь Плохой и его сын Руслан.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе Думская

Активисты, среди которых замечены представители "Нацкорпуса", не приступили к демонтажу, поскольку опасались столкновений с полицией. На пляж приехали несколько десятков силовиков в полной амуниции.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе Думская

Активисты и полиция решили ждать представителя департамента коммунальной собственности, который должен подтвердить или опровергнуть наличие у арендатора разрешения на строительство.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе Думская

Позже активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП "Побережье" и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ. Если конструкции незаконные, арендатор обязался их демонтировать.