В Одессе протестовали против захвата пляжа. Фото

19:22, 27.05.2020 1165 1

В Одессе во вторник, 26 мая, на пляже в районе 16-го фонтана общественные активисты пытались снести опоры летней площадки, которую планировали построить арендаторы пляжа.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как отмечает издание, строить летнюю площадку решили экс-нардеп Игорь Плохой и его сын Руслан.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская

Активисты, среди которых замечены представители "Нацкорпуса", не приступили к демонтажу, поскольку опасались столкновений с полицией. На пляж приехали несколько десятков силовиков в полной амуниции.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская

Активисты и полиция решили ждать представителя департамента коммунальной собственности, который должен подтвердить или опровергнуть наличие у арендатора разрешения на строительство.

Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская

Позже активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП "Побережье" и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ. Если конструкции незаконные, арендатор обязался их демонтировать.

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