В Одессе протестовали против захвата пляжа. Фото

В Одессе во вторник, 26 мая, на пляже в районе 16-го фонтана общественные активисты пытались снести опоры летней площадки, которую планировали построить арендаторы пляжа.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Как отмечает издание, строить летнюю площадку решили экс-нардеп Игорь Плохой и его сын Руслан.
Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская
Активисты, среди которых замечены представители "Нацкорпуса", не приступили к демонтажу, поскольку опасались столкновений с полицией. На пляж приехали несколько десятков силовиков в полной амуниции.
Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская
Активисты и полиция решили ждать представителя департамента коммунальной собственности, который должен подтвердить или опровергнуть наличие у арендатора разрешения на строительство.
Активисты не дали построить летнюю площадку на пляже в Одессе
Думская
Позже активисты и представитель арендатора пляжа договорились, что пока КП "Побережье" и департамент коммунальной собственности Одесского горсовета не дадут правовую оценку законности конструкций, арендатор не будет проводить никаких работ. Если конструкции незаконные, арендатор обязался их демонтировать.