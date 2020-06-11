В Одессе обрушился очередной дом: есть жертвы. Фото, видео

В Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего повреждены четыре квартиры, в которых проживают 24 человека.

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

Как сообщает Думская, в результате происшествия пострадал мужчина, спасатели продолжают разбирать руины. По словам очевидцев, месяц назад на балконе перестала нормально закрываться дверь из-за перекоса.

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

Частичное обрушение дома №10 по улице Ясная (район Французского бульвара) произошло около 03:00 в среду, 10 июня. Рухнула правая часть фасада.

Жильцы были эвакуированы, один мужчина травмирован – у него рваная рана ноги. По предварительной информации, под завалами никого нет.

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

Хотя в мэрии говорят, что дома в списке аварийных нет, здание довольно старое – построено в 1912-м и является памятником архитектуры местного значения под названием "дом Беляевой".

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

Жильцы дома говорят, что не так давно там произошла утечка воды в квартире на втором этаже. Жильцы жаловались, но безрезультатно.

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

"Слышим, дом трещит, еле успели выскочить с сыном с третьего этажа. Отец вышел из комнаты и из-за пыли не увидел, что пола нет. Упал вниз. Травма бедра, оборвало ногти с пальцев ноги. Он сейчас у друзей, вечером поедем на перевязку", – рассказала Людмила, невестка пострадавшего.

В Одессе рухнул очередной жилой дом Думская

И несмотря на возраст домов в районе, его активно застраивают многоэтажными ЖК. По предварительным выводам специалистов, причина обрушения комплексная. Свою роль сыграли и утечка воды, и нарушения, допущенные жильцами при ремонте квартир. Например, в одной из них обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см. Такое в старинных зданиях делать нельзя. Сам же дом довольно крепкий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе из-за работ на стройплощадке обвалился соседний жилой дом. Инцидент произошел на улице Торговой, 20.