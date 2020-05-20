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В Одессе из-за работ на стройплощадке обвалился соседний жилой дом. Видео

20.05.2020 - 12:07

В понедельник, 18 мая, около половины пятого вечера в Одессе на улице Торговой, 20, произошел частичный обвал стены четырехэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГСЧС.

В Одессе обвалился жилой дом

od.dsns.gov.ua

Как отмечается, стена упала от первого до четвертого этажей, а также мансарда. Причиной частичного обрушения дома по Торговой могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке.

В результате обрушения части здания в Одессе, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Одессе обвалился жилой дом

od.dsns.gov.ua

В свою очередь, в полиции уточнили, что жертв в результате инцидента нет. "Обрушение части здания в Одессе: предварительно, жертв и пострадавших нет. Из дома выведены восемь жителей, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.

Также в МВД добавили, что частично были повреждены три квартиры (4-й, 3-й и 2-й этажи), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

"У дома был небольшой крен (после сноса бани). По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение почвы. На стройплощадке был экскаватор, но рабочий отсутствовал", - заявил начальник Одесского областного управления Нацполиции Олег Бех.

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