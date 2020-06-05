УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

В Николаеве протестовали против строительства супермаркета. Фото

5.06.2020 - 17:31

В Николаеве на ул. Космонавтов, 142 люди вышли против реконструкции помещения под супермаркет АТБ.

Как сообщают местные СМИ, протестующие жалуются, что после разборки стен в доме пошли трещины. Также они сомневаются в законности проведения работ. В свою очередь, подрядчик считает это саботажем.

К месту стройки вышли местные жители и активисты "Дорожного контроля". На месте была и патрульная полиция.

Глава николаевской ячейки организации Денис Борисов рассказал, что паспорт строительства просрочен — он действует до 2019 года. Также просрочено разрешение на стройку, что подтвердил в документах ГАСК. Когда ломали стены, в подвале пошли трещины.

Также люди возмущены, что трактором и грузовиком загружали строительный мусор, при этом повредили асфальт, не оградили территорию. Патрульные за это составили протокол на водителя.

Протесты в Николаеве

0512.com.ua

Протесты в Николаеве

0512.com.ua

В то же время подрядчик называет действия людей и заявления о трещинах саботажем и настаивает, что все проводится законно.

Однако разрешение на строительство было аннулировано ГАСИ. Сейчас подрядчик подал апелляцию и идет суд. До его решения работы не должны проводить, но по факту выполняют.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Запорожской области жители Энергодара вышли на протесты из-за строительства общественного туалета рядом с жилыми домами.

Комментарии

838
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Эксперты проанализировали ЖК А136 Highlight House. Видео

Эксперты проанализировали ЖК А136 Highlight House. Видео

Разрешение на строительство могут отменить

5.06.2020 - 17:13
Цены на строительные работы в Украине выросли на 1,2%

Цены на строительные работы в Украине выросли на 1,2%

При этом в жилом строительстве рост составил более 4%

5.06.2020 - 16:07
Строительство высоток в центре Киева собираются запретить

Строительство высоток в центре Киева собираются запретить

В КГГА назвали улицы и районы, где будут возводить высотных домов

5.06.2020 - 15:08
Киевлянка снялась в фотосессии в поддержку создания парка на Воздвиженке

Киевлянка снялась в фотосессии в поддержку создания парка на Воздвиженке

Также была запущена и петиция

5.06.2020 - 12:35
КГГА распорядилась срочно возобновить работы на проблемном ЖК ЭВРИКА

КГГА распорядилась срочно возобновить работы на проблемном ЖК ЭВРИКА

Часть домов жилкомплекса осталось подключить к инженерным сетям

4.06.2020 - 19:26