В Николаеве протестовали против строительства супермаркета. Фото

В Николаеве на ул. Космонавтов, 142 люди вышли против реконструкции помещения под супермаркет АТБ.

Как сообщают местные СМИ, протестующие жалуются, что после разборки стен в доме пошли трещины. Также они сомневаются в законности проведения работ. В свою очередь, подрядчик считает это саботажем.

К месту стройки вышли местные жители и активисты "Дорожного контроля". На месте была и патрульная полиция.

Глава николаевской ячейки организации Денис Борисов рассказал, что паспорт строительства просрочен — он действует до 2019 года. Также просрочено разрешение на стройку, что подтвердил в документах ГАСК. Когда ломали стены, в подвале пошли трещины.

Также люди возмущены, что трактором и грузовиком загружали строительный мусор, при этом повредили асфальт, не оградили территорию. Патрульные за это составили протокол на водителя.

Протесты в Николаеве 0512.com.ua

Протесты в Николаеве 0512.com.ua

В то же время подрядчик называет действия людей и заявления о трещинах саботажем и настаивает, что все проводится законно.

Однако разрешение на строительство было аннулировано ГАСИ. Сейчас подрядчик подал апелляцию и идет суд. До его решения работы не должны проводить, но по факту выполняют.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Запорожской области жители Энергодара вышли на протесты из-за строительства общественного туалета рядом с жилыми домами.