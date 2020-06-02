В Минрегионе обсудили проблему инклюзивности зданий

17:16, 2.06.2020 919 1

В Минрегионе обсудили санитарно-гигиенические требования ГСН для более комфортной жизни людям с ограниченными способностями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

В сообщении отмечается, что представители министерства, общественных организаций, занимающихся защитой прав лиц с инвалидностью, профильных проектных институтов и представителей строительного бизнеса обсудили 18 предложений по внесению изменений особых требований к среде жизнедеятельности маломобильных групп населения и санитарно-гигиенических требований ГСН. Указанные предложения поступили от Конфедерации строителей Украины, Ассоциации "Региональное строительство", ООО "Архиматика", Национального заповедника "София Киевская", ОО "Донецкая областная организация Всеукраинской организации Союз инвалидов Украины".

Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в Минрегионе
pixabay.com

В частности, рассмотренные предложения касались изменения размеров санитарно-гигиенических помещений в жилых домах, увеличения размеров универсальной кабины в общественных зданиях и сооружениях в случае устройства ее с отдельным входом.

Другие новости

Реформа ГАСИ сейчас только тормозит развитие строительства – Парцхаладзе

Инвестиции в строительную сферу существенно упали

18:21, 2.06.2020 81

Минюст планирует закрыть тюрьмы, а земельные участки отдать инвесторам

В этом году планируют закрыть 9 тюрем

17:46, 2.06.2020 919 1

В Киеве облагородили две центральные улицы. Видео

Кличко показал обновленный центр Киева

15:20, 2.06.2020 1786

Ипотека по 10%: глава Минфина рассказал, почему это невозможно

Марченко советует решать вопросы на законодательном уровне

14:38, 2.06.2020 1786 5

Регистрация в ипотечном жилье: Кабмин внес изменения

Теперь для регистрации нужно будет просить разрешение

14:06, 2.06.2020 1702 1