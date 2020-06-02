В Минрегионе обсудили проблему инклюзивности зданий

В Минрегионе обсудили санитарно-гигиенические требования ГСН для более комфортной жизни людям с ограниченными способностями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

В сообщении отмечается, что представители министерства, общественных организаций, занимающихся защитой прав лиц с инвалидностью, профильных проектных институтов и представителей строительного бизнеса обсудили 18 предложений по внесению изменений особых требований к среде жизнедеятельности маломобильных групп населения и санитарно-гигиенических требований ГСН. Указанные предложения поступили от Конфедерации строителей Украины, Ассоциации "Региональное строительство", ООО "Архиматика", Национального заповедника "София Киевская", ОО "Донецкая областная организация Всеукраинской организации Союз инвалидов Украины".

Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в Минрегионе pixabay.com

В частности, рассмотренные предложения касались изменения размеров санитарно-гигиенических помещений в жилых домах, увеличения размеров универсальной кабины в общественных зданиях и сооружениях в случае устройства ее с отдельным входом.