В Киевской области депутата заподозрили в махинациях с землей

16:12, 28.05.2020 617 1

Депутата Васильковского районного совета заподозрили в махинациях с земельным участком площадью почти 30 га и стоимостью более 5 млн грн на территории Васильковского района.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"В 2017 году депутат райсовета, используя поддельные государственный акт и выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке, зарегистрировал право собственности. После чего эту землю подозреваемый передал в уставный капитал фермерского хозяйства, в котором является директором", - рассказали правоохранители.

В схеме депутата фигурировал участок площадью 30 га pixabay.com

Действия депутата полиция квалифицировала по статьям мошенничество, использование поддельных документов, отмывание доходов в крупном размере Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали НЕРУХОМІ, СБУ пресекла незаконные махинации с землей в Киеве почти на миллиард гривен.