В Киеве протестующие подрались с полицией из-за строительства Подольского моста. Видео

15:05, 15.06.2020 849

В Киеве жители Русановских садов вышли с акцией протеста против строительства Подольского моста, в результате чего возник конфликт с полицией.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

"Предварительно, причиной конфликта, как ни странно, стало строительство Подольского моста. Вроде как тут намечено сделать съезд, который будет проходить через сады. А ещё жители недовольны тем, что по дороге, которую они построили за собственные деньги, ездит тяжелая техника, которая разбивает эту дорогу", - говорится в сообщении.

Правоохранители попытались оттеснить протестующих.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации утверждают, что шлагбаумы, киоск охраны на въезде на территорию Русановских садов мешают проезду спецтехники, задействованной в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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