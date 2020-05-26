В Киеве мошенник пытался продать квартиру ветерана АТО

12:44, 26.05.2020 1579 1

В Киеве мошенник пытался заполучить квартиру, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый обратился к частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, подав поддельное свидетельство о праве собственности на квартиру в жилом доме в Голосеевском районе столицы для проведения государственной регистрации права собственности на свое имя.

"Однако нотариус отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру в связи с получением информации от уполномоченного органа о том, что предоставленное для сделки свидетельство на самом деле не выдавалось", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. На имущество, которое было предметом совершенного уголовного преступления по ходатайству прокурора наложен арест.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен. Житель Львова в 2018 году, используя поддельный договор купли-продажи, зарегистрировал за собой право собственности на квартиру умершей хозяйки и в дальнейшем продал ее другим.