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В Киеве чиновника поймали на махинациях с недвижимостью "Укроборонпрома"

15.05.2020 - 12:55

Бывший заместитель генерального директора киевского завода "Маяк" пытался завладеть деньгами при отчуждении имущественного комплекса "Укроборонпрома".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как рассказали правоохранители, в прошлом году бывший чиновник пообещал руководству коммерческой структуры помочь приобрети комплекс завода по значительно заниженной цене.

Мужчину задержали в отделении банка

flickr.com

"Общая сумма сделки должна была составить $4,5 млн, из которых $2 млн покупатель должен официально оплатить за имущественный комплекс, а еще $2,5 млн передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину в отделении банка при получении $200 тыс. Досудебное расследование в отношении экс-чиновника (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины) завершено. За махинации с государственной собственностью подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, киевская прокуратура с помощью суда попытается забрать у частной компании арендуемый земельный участок стоимостью более 42 млн грн. Он находится по ул. Электротехнической в Деснянском районе столицы. Площадь около 1 га, в 2004 году был передан в аренду коммерческой фирме для строительства, эксплуатации и обслуживания производственной базы.

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