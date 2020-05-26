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В Киеве будут отключать свет за долги: в ДТЭК уточнили, кого это коснется первым

26.05.2020 - 14:20

Оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети обесточит клиентов, которые несанкционированно подключаются к сети. В первую очередь, это касается тех, кому отключили электроснабжение до 12 марта за задолженность, сложившуюся до карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Обесточивание не касаются клиентов, накопивших задолженность в период карантина.

В Киеве есть клиенты, у которых системные проблемы с оплатой электроэнергии, из-за чего им было ограничено электроснабжение до начала карантина. Значительное количество из них нарушило законодательство Украины и самовольно подключилось к сетям, чтобы и дальше бесплатно потреблять электроэнергию.

"В связи с этим предупреждаем, что с 25 мая мы вынуждены проводить повторное обесточивание клиентов, которые самовольно возобновили электропитание после прекращения подачи электроэнергии за долги", – говорят в компании.

Кто в Киеве останется без света?

pixabay.com

Восстановить электроснабжение законным путем можно будет после уплаты суммы долга и расходов, связанных с повторным подключением.

Как сообщали НЕРУХОМІ, два больших киевских жилых комплекса в Дарницком районе накопили долги в 2,5 миллиона гривен за электричество и рискуют остаться без энергоснабжения. Такая информация обнародована на сайте Киевской городской государственной администрации. Речь идет о новостройках – ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК СТАТУС ГРАД, которые расположены недалеко от метро Осокорки.

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