В Киеве без света оказались несколько домов из-за проблем застройщика

В Киеве из-за неразберихи между застройщиком и компанией ДТЭК оказались обесточены дома ЖМ "Патриотика" по улице Бориса Гмыри.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ рассказали жители пострадавших домов. Так, по их словам, в частном ЖЭКе сообщили, что ДТЭК отключил два дома за неуплату.

"Проблема в том, что нет нормально составленных договоров. Если раньше застройщик покрывал какую-то сумму, то сейчас денег на это нет", - рассказала одна из жительниц, чья квартира осталась без света.

Дома в Киеве остались без света vesti-k.ru

В самом ДТЭК левобережных сетей уверяют, что к отключениям они не причастны, поскольку у них нет на балансе этих домов. По словам представителей компании, застройщик не выполнил свои обязательства и не передал сети. "Поэтому мы никак не могли отключить целый микрорайон", - ответили в ДТЭК на обращение жильцов.

В энергокомпании уверяют, что в обслуживающем ЖЭКе прекрасно знают о существующих проблемах со светом и теплом и посоветовали обращаться в правоохранительные органы и СМИ за помощью.