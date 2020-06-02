В Кабмине анонсировали пересмотр тарифов на электроэнергию

10:40, 2.06.2020 190

Пересмотр тарифов на электроэнергию для населения Украины заложен в программе стимулирования экономики Кабмина на фоне кризиса, вызванного карантином.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

В Украине изменятся тарифы на электроэнергию
Скриншот

Среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

В Украине изменятся тарифы на электроэнергию
pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, уже осенью для украинцев могут отменить льготные 100 киловатт на свет, а еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности.

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