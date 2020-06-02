УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

В Кабмине анонсировали пересмотр тарифов на электроэнергию

2.06.2020 - 10:40

Пересмотр тарифов на электроэнергию для населения Украины заложен в программе стимулирования экономики Кабмина на фоне кризиса, вызванного карантином.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

В Украине изменятся тарифы на электроэнергию

Скриншот

Среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

В Украине изменятся тарифы на электроэнергию

pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, уже осенью для украинцев могут отменить льготные 100 киловатт на свет, а еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности.

Комментарии

701
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Для полицейских по программе финлизинга приобрели более 1,5 тыс квартир

Для полицейских по программе финлизинга приобрели более 1,5 тыс квартир

Больше всего востребованы двухкомнатные

1.06.2020 - 19:25
Минюст хочет создать базу данных "Электронный архив БТИ"

Минюст хочет создать базу данных "Электронный архив БТИ"

Архив будет содержать документы до 2013 года

1.06.2020 - 18:58
В Украине площадь введенного в эксплуатацию жилья упала на 22%

В Украине площадь введенного в эксплуатацию жилья упала на 22%

В первом квартале 2020 года в эксплуатацию ввели чуть более 21 тыс. квартир

1.06.2020 - 18:40
Обещания президента и ожидания строительных компаний: главные новости мая

Обещания президента и ожидания строительных компаний: главные новости мая

Как справляется Украина с проблемами на фоне экономического кризиса

1.06.2020 - 17:56
Об украинских балконах сняли фильм. Видео

Об украинских балконах сняли фильм. Видео

Создатели фильма объездили восемь украинских городов

1.06.2020 - 16:59