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В Харькове мошенник присвоил пять квартир: использовал простую схему

9.06.2020 - 18:34

В Харькове 41-летний мошенник присвоил пять квартир, хозяева которых умерли, а наследники не успели вступить в права владения или же отсутствуют.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщают правоохранители, действовал злоумышленник не один: одной из пяти квартир он завладел с помощью 25-летнего подельника.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории Харькова квартиры, владельцы которых в них или не проживали, или умерли, а наследников нет, либо же они еще не успели оформить на себя наследство.

Чтобы присвоить жилье, преступники отчуждали его обманным путем, используя подставных лиц и поддельные документы.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более трех миллионов гривен.

Суд арестовал злоумышленников

pixabay.com

Суд задержал обоих подозреваемых и избрал им меру пресечения– содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве мошенник пытался заполучить квартиру, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

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