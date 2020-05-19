В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

16:32, 19.05.2020

Налог на недвижимость новый владелец объекта платит, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

Об этом рассказали в пресс-центре Государственной налоговой службы в Волынской области.

"В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца – начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности", – рассказали в налоговой.

Как платить налоги на недвижимость
pixabay.com

При этом, уведомления об уплате суммы налога вручаются плательщику контролирующим органом по месту его места регистрации до 1 июля года, наступающего за отчетным годом.

Как уточнили в ГНС, плательщики налога имеют право обратиться с письменным заявлением к контролирующего органа по месту проживания (регистрации) для проведения сверки данных относительно:

  • объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности плательщика налога;

  • размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;

  • права на пользование льготой по уплате налога;

  • размера ставки налога;

  • начисленной суммы налога.

Для физического лица, получившего объект жилой недвижимости в наследство после смерти его владельца, налог исчисляется контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации), начиная с месяца вступления в право собственности.

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