В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость новый владелец объекта платит, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.
Об этом рассказали в пресс-центре Государственной налоговой службы в Волынской области.
"В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца – начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности", – рассказали в налоговой.
Как платить налоги на недвижимость
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При этом, уведомления об уплате суммы налога вручаются плательщику контролирующим органом по месту его места регистрации до 1 июля года, наступающего за отчетным годом.
Как уточнили в ГНС, плательщики налога имеют право обратиться с письменным заявлением к контролирующего органа по месту проживания (регистрации) для проведения сверки данных относительно:
объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности плательщика налога;
размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;
права на пользование льготой по уплате налога;
размера ставки налога;
начисленной суммы налога.
Для физического лица, получившего объект жилой недвижимости в наследство после смерти его владельца, налог исчисляется контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации), начиная с месяца вступления в право собственности.