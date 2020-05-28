В Днепре орудовали "черные риелторы": преступники пытали людей

17:00, 28.05.2020 1221 1

В Днепре промышляла группа "черных риелторов", которые забирали у людей право собственности на недвижимость, а сами незаконно удерживали их в собственных домах.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, в состав этой группы входили трое мужчин. Правоохранители выяснили, что они причастны к смерти 44-летнего мужчины, тело которого нашли в декабре 2019 года на улице Лужников. Тогда эксперты установили, что пострадавших умер от тяжких телесных повреждений.

В итоге полиция приехала на обыски к подозреваемым домой. Там они изъяли оружие, копии и оригиналы документов на разные имена, в том числе на имя умершего мужчины.

Всех троих мужчин задержали
pixabay.com

Также дома были двое мужчин, которых незаконно удерживали и заставляли работать на территории дома. Это были 42-летний мужчина и его 73-летний отец.

Один из пострадавших рассказал, что как-то его подозвали мужчины на "Таврии" и предложили работу: нужно было разбирать сарай. Мужчина согласился. Вскоре ему предложили продать квартиру. Он подписал все документы. Ему дали 15 тысяч, а потом забрали под предлогом, что купят дом. В итоге ни денег, ни дома.

По факты происшествия правоохранители открыли несколько уголовных производств: по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, незаконного лишения свободы человека, мошенничества, незаконного обращения с оружием. Всех троих мужчин задержали.

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