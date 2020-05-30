Долгая эпопея с ЖК Укрбуда: есть ли надежда у инвесторов

11:00, 30.05.2020 586 1

Внезапная заморозка строительства ЖК Укрбуда для десятков тысяч его инвесторов стало в прошлом году настоящим сюрпризом. Хотя признаки упадка компании наблюдались еще задолго – строительные темпы снижались в течение года. В итоге летом возведение 26 жилых домов, на разных стадиях готовности, в один момент прекратилось. Люди, купившие там квартиры, остались без жилья, денег и всякой надежды на справедливость.

Начало конца

В сентябре прошлого года народный депутат и бывший совладелец Укрбуда Максим Микитась рассказал о продаже компании, окончательно подтвердив опасения инвесторов о плачевном состоянии застройщика.

"Для кого-то новость о продаже Укрбуд Девелопмент стала неожиданностью, но сделка не спонтанная. К этому решению я шел давно, и, наконец, многие процессы финализировались. За последние месяцы был проведен детальный аудит, приведена в порядок организационная структура компании, оптимизирована масса процессов как строительных, так и финансовых. И сделка состоялась", - написал Микитась.

Он не стал говорить, кто новые владельцы, ссылаясь на условия сделки. Добавив лишь, что это "люди не публичные". Именно с приходом новых собственников и лопнул весь пузырь проблем Укрбуда.

Максим Микитась facebook.com/maxim.mikitas

Девелопера разоблачили в целом ряде сомнительных схем. Прежде всего, речь идет о махинациях с тендерами, квартирами военных и строительстве без разрешений. Как выяснилось, деньги системно выводились на офшорные счета.

Скандал с квартирами военных

Суть схемы невероятно простая. Нацгвардия владела очень дорогим участком земли на Печерске (территория бывшей военной части). По договоренностям с Укрбудом здесь должна была появиться многоэтажка, 50 квартир в которой отдали бы военным, а другие – на продажу. На первый взгляд, обмен выгоден всем.

Но Укрбуд используя поддельные документы, предоставил нацгвардейцам квартиры плохого качества и на окраине вместо центра столицы – возле станции метро Бориспольская. В итоге, за решеткой оказался и бывший командующий НГУ Юрий Аллеров, который получил квартиру площадью 76 кв.м, рыночной стоимостью почти в 2 млн гривен.

Потери от подобных "операций" Укрбуда оцениваются в миллиарды гривен, из-за них строительный гигант уверенно подошел к краху.

Неудачный побег и домашний арест

После этого у бывшего народного депутата таки начались проблемы. 2 октября 2019 года НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии. Уже через неделю на него надели электронный браслет и отпустили под залог 5,5 млн грн. Впоследствии размер залога увеличили до 80 млн грн, а потом до 100 млн грн. Последний залог Микитась не внес, но, тем не менее, суд отказался взять его под стражу.

Почувствовав внезапное "недомогание" Максим Микитась попробовал 20 января улететь в Лондон "поправлять здоровье". Но его сняли с рейса. Несмотря на попытку бегства Высший антикоррупционный суд 14 мая почему-то отправил экс-главу Укрбуда под круглосуточный домашний арест.

Что происходит с квартирами Укрбуда

Желание заниматься недостроями Укрбуда выказали две компании – Интергал-Буд и Киевгорстрой. По условиям, все незаконченные объекты передадут новому застройщику, который завершит работы за счет непроданных квартир. Таких насчитывается около 3 тысяч.

В конфликт впоследствии вмешался президент Владимир Зеленский и заявил, что всеми ЖК Укрбуда будет заниматься Киевгорстрой. В ходе своей последней пресс-конференции он также призвал мэра Киева Виталия Кличко подключиться к решению вопроса. На что городской голова парировал, мол, проблемы Укрбуда – это вопрос государственного масштаба и должны решаться на уровне правительства.

В свою очередь, Киевгорстрой отметил ряд проблем, которые мешают взять на баланс недострои. Прежде всего, это ввод в эксплуатацию уже завершенных объектов и приведение в соответствие разрешительных документов.

Затем стоит вопрос взаимодействия с Государственным ипотечным учреждением. Для одновременного запуска такого количества строек у Киевгорстроя банально не хватает средств.

Вопрос с недостроями остается открытым flickr.com

И основная проблема – это отсутствие содействия со стороны Минобороны, на земельных участках которого строилось четыре жилых комплекса. Впрочем, в самом конце мая чиновники МОУ заявили, что уже вроде бы нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру для получения необходимых решений, которые позволят подписать договоры с Киевгорстроем.

Нелегкая судьба инвестора

Купившие квартиры от Укрбуда действительно оказались в сложной ситуации. Не один месяц они пытались о себе напомнить, выходя на акции протеста, требуя от власть имущих вмешаться в скандал с застройщиком. Создали даже петицию на сайте президента, которая менее чем за месяц набрала необходимое количество голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. Но подвижек по данному делу не очень много.

Замглавы комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отмечает, что причина сложившейся ситуации — несовершенное законодательство.

По ее словам, сейчас нет достаточного количества норм, позволяющих инвесторам контролировать строительство. Также не существует системы, которая бы гарантировала людям выполнение обязательств застройщиком, если объект строится на самовольно занятой земле или при отсутствии права там строить, рассказала народная избранница.

Укрбуд — не первая проблемная строительная компания в Киеве. Все помнят эпопею с компанией Элита-центр. Многие также помнят и УкоГрупп Анатолия Войцеховского, который строил дома по всему Киеву без разрешительных документов.

В МВД согласны, что решить вопрос долгостроев в Украине поможет ужесточение законодательства и условий наказания для недобросовестных застройщиков. И даже привели пример США, где за подобные нарушения застройщику может грозить несколько тысяч лет тюрьмы, в зависимости от количества обманутых инвесторов. Однако, к большому сожалению, в Украине подобные инициативы остаются лишь на уровне разговоров.