Украинцы будут получать по две платежки за свет: за транспортировку тоже придется платить

18:09, 27.05.2020 1400 9

Платежки на электричество для украинцев разделят на поставку и транспортировку, как это было с газом.

Об этом сказал председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк, передает Бизнес.Цензор.

"Безусловно, для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании", – сказал Тарасюк.

Что будет с квитанциями за электроэнергию? delo.ua

Следует напомнить, что 1 января 2020 года были разделены платежки за газ и на транспортировку газа. Раньше, в квитанциях горгазов и облгазов было начисление за услугу по транспортировке газа. А теперь соответствующие суммы присылают потребителям отдельным счетом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, уже осенью для украинцев могут отменить льготные 100 киловатт на свет, а еще на 20% увеличить цену электроэнергии для промышленности.