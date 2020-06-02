Украинским девелоперам пора внедрять новые маркетинговые инструменты – эксперт

12:14, 2.06.2020 568

Эксперт в области селебрити-маркетинга Анна Мищенко рассказала, почему украинским девелоперам нужно внедрять новые маркетинговые инструменты для продвижения своих объектов именно сейчас – в период кризиса.

Анна Мищенко

Автор и ведущая онлайн-программы CELEBRITY MARKETING live, основатель консорциума Культ Личности, благотворительного фонда Безпечне небо, СЕО компаний Convergo и CELEBRITY MARKETING.

Кейсы: ONUKA&Syoss, O’Torvald&KIA, O’Torvald&AXE, KAZKA&Fizy, Элина Свитолина&Моршинская и др.

Анна Мищенко, эксперт в области селебрити-маркетинга

Рынок недвижимости в Украине – консервативен и нерешителен. Здесь не принято открыто рисковать. Потребители редко совершают импульсивные покупки, а застройщики не спешат внедрять актуальные повестки и трендовые маркетинговые инструменты. А зря! Если вы проанализируете рекламные кейсы в сфере недвижимости за последние 10 лет – станет, мягко говоря, скучно.

Когда начинать рисковать, если не в кризис? Самое время внедрять новые или плохо знакомые маркетинговые инструменты, которые доказали свою эффективность на других рынках, для продвижения ваших объектов. Как эксперт в области селебрити-маркетинга, предлагаю обратить внимание на привлечение инфлюенсеров (ред. от англ. influencers – влиятельные лица) к созданию не просто рекламного сообщения, но образа и имиджа бренда.

Сегодня нам нравится "домашний" контент. Нам нравится видеть селебрити на кухне в момент, когда они пекут булочки. Мы хотим знать, как и где они живут, подглядывать, но не за глянцевой, а за их реальной жизнью. Нам важно знать, что селебрити – такие же люди, как и мы.

Очень важно учитывать, что выбор селебрити для рекламной кампании – это и самая ответственная ее часть. Нельзя просто взять любого инфлюенсера и сделать его лицом вашего объекта. Необходимо соотносить релевантность выбора селебрити касательно ценностей и позиционирования объекта. Селебрити – это такой же бренд со своими качествами, привлекая который застройщик наделяет ими и свой строительный комплекс. При использовании нативной рекламы, доверие к блоггеру – равно личной рекомендации. Только посмотрите на Тайсона Чендлера с семьей на этом фото. Как легко возникает желание жить рядом с мировой звездой баскетбола, чемпионом и семьянином где-то в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка!

Американский баскетболист Тайсон Чендлер с семьей Съемка для рекламной кампании The Corcoran Group Real Estate

Не ограничивайтесь банальными, а порой – устаревшими формами рекламы. Делайте селебрити не просто лицом, а амбассадором своего бренда и широко шагайте с ним во всевозможные каналы коммуникации. Я бы рекомендовала прежде всего задействовать социальные сети: YouTube, Facebook (где сообщества заменили когда-то популярные форумы), Instagram. Несомненно рекомендую обратить внимание на актуальность такого понятия как сериальность. Создайте внутри своего объекта сюжетную линию, снимите историю, лицом которой станет инфлюенсер, придайте своему бренду те эмоции, которыми селебрити наделяет его.

Я прогнозирую дальнейший рост популярности ZOOM-спектаклей, шоу, созданных в стенах собственных квартир. Кроме того, марафоны "Будь як вдома" и подобные ему – как раз на волне. Для любого хорошего маркетолога – это множество возможностей для качественных интеграций.

Покупая дом, потребитель покупает атмосферу, надежность, он инвестирует и вкладывает в свое будущее. Клиент хочет понимать, где он в вашем продукте, какие выгоды, положительные эмоции, ощущения он приобретает. Продавайте ему его самую яркую фантазию! В своей программе CELEBRITY MARKETING live я общаюсь с экспертами в разных сферах, и все сходятся на том, что время рисковать уже пришло.