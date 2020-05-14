Украинские банки существенно нарастили выдачу "теплых кредитов"

16:09, 14.05.2020

За неполных две недели мая с учетом праздников украинские банки выдали "теплых кредитов" больше, чем за весь апрель.

Об этом сообщается на сайте Госэнергоэффективности.

Так, с 1 по 12 мая 2020 года банки выдали 67 млн грн "теплых кредитов" населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия. Таким образом, их количество превысило показатель за весь апрель.

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе программой поспешили воспользоваться еще 1 544 семьи и 122 ОСМД, привлекая:

более 35 млн грн – на утепление многоэтажек;

около 32 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

900 тыс. грн – на установку твердотопливных котлов.

Особенно активными в этом году есть ОСМД. В частности, с момента старта программы в 2020 году банками предоставлены кредиты уже 289 ОСМД на сумму 84 млн грн. Всего, с начала программы в этом году населению и ОСМД выдано более 130 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные цели.

"Теплые кредиты" пользуются спросом saee.gov.ua

"Для украинских семей программа является действенным инструментом, благодаря которому можно получить софинансирование энергоэффективных мероприятий, утеплить дом, позаботиться о комфорте и меньше платить за коммунальные услуги. В этом убедились более 770 тыс. семей-участников программы за последние 5 лет", – прокомментировала в.и.о. главы Госэнергоэффективности Елена Товстенко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в апреле привлекли 63 млн грн из государственных банков на утепление многоэтажек, частных домов и покупку твердотопливных котлов.