Украинские банки существенно нарастили выдачу "теплых кредитов"

За неполных две недели мая с учетом праздников украинские банки выдали "теплых кредитов" больше, чем за весь апрель.
Об этом сообщается на сайте Госэнергоэффективности.
Так, с 1 по 12 мая 2020 года банки выдали 67 млн грн "теплых кредитов" населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия. Таким образом, их количество превысило показатель за весь апрель.
В сообщении отмечается, что на прошлой неделе программой поспешили воспользоваться еще 1 544 семьи и 122 ОСМД, привлекая:
более 35 млн грн – на утепление многоэтажек;
около 32 млн грн на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
900 тыс. грн – на установку твердотопливных котлов.
Особенно активными в этом году есть ОСМД. В частности, с момента старта программы в 2020 году банками предоставлены кредиты уже 289 ОСМД на сумму 84 млн грн. Всего, с начала программы в этом году населению и ОСМД выдано более 130 млн грн "теплых кредитов" на энергоэффективные цели.
"Для украинских семей программа является действенным инструментом, благодаря которому можно получить софинансирование энергоэффективных мероприятий, утеплить дом, позаботиться о комфорте и меньше платить за коммунальные услуги. В этом убедились более 770 тыс. семей-участников программы за последние 5 лет", – прокомментировала в.и.о. главы Госэнергоэффективности Елена Товстенко.
Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в апреле привлекли 63 млн грн из государственных банков на утепление многоэтажек, частных домов и покупку твердотопливных котлов.