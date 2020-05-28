Недвижимость попала в ТОП сфер, где можно заработать состояние – исследование

18:30, 28.05.2020 1267 1

Недвижимость вошла в ТОП-5 сфер в мире, где можно заработать состояние. Соответствующее исследование провела международная компания Wealth-X.

Так, исследователи компании составили рейтинг сфер, в которых проще всего сделать состояние и стать миллиардером. Специалисты проанализировали базу данных миллионеров с состоянием более пяти миллионов долларов, чтобы выяснить, как и где они заработали свои деньги.

Что характерно, на недвижимости сделали состояние 5,4% людей. При этом позади ниже по рейтингу расположились такие области как технологии, производство и гостиничный бизнес.

Как заработать состояние? pixabay.com

Между тем, безусловными лидерами списка являются: финансовая и банковская сфера. На втором месте – сфера услуг, на третьем – некоммерческие и общественные организации.

В целом ТОП-10 выглядит так:

Финансовая и банковская сфера (30% богачей)

Сфера услуг (16%)

Некоммерческие и общественные организации (7%)

Недвижимость (5,4%)

Здравоохранение (4,9%)

Технологии (4,7%)

Производство (4,1%)

Гостиничный бизнес и развлечения (4,1%)

Строительство и производство техники (3,9%)

Еда и напитки (3,8%)

По мнению аналитиков, наиболее благоприятные для бизнеса страны – США и Китай. Также специалисты прогнозируют, что в будущем предприниматели начнут богатеть в более молодом возрасте, а доля состоятельных женщин в мире будет только расти.