Недвижимость попала в ТОП сфер, где можно заработать состояние – исследование

18:30, 28.05.2020 1267 1

Недвижимость вошла в ТОП-5 сфер в мире, где можно заработать состояние. Соответствующее исследование провела международная компания Wealth-X.

Так, исследователи компании составили рейтинг сфер, в которых проще всего сделать состояние и стать миллиардером. Специалисты проанализировали базу данных миллионеров с состоянием более пяти миллионов долларов, чтобы выяснить, как и где они заработали свои деньги.

Что характерно, на недвижимости сделали состояние 5,4% людей. При этом позади ниже по рейтингу расположились такие области как технологии, производство и гостиничный бизнес.

Как заработать состояние?
pixabay.com

Между тем, безусловными лидерами списка являются: финансовая и банковская сфера. На втором месте – сфера услуг, на третьем – некоммерческие и общественные организации.

В целом ТОП-10 выглядит так:

  • Финансовая и банковская сфера (30% богачей)

  • Сфера услуг (16%)

  • Некоммерческие и общественные организации (7%)

  • Недвижимость (5,4%)

  • Здравоохранение (4,9%)

  • Технологии (4,7%)

  • Производство (4,1%)

  • Гостиничный бизнес и развлечения (4,1%)

  • Строительство и производство техники (3,9%)

  • Еда и напитки (3,8%)

По мнению аналитиков, наиболее благоприятные для бизнеса страны – США и Китай. Также специалисты прогнозируют, что в будущем предприниматели начнут богатеть в более молодом возрасте, а доля состоятельных женщин в мире будет только расти.

Другие новости

Ипотека по 10% возможна, но пока не осуществима – НБУ

Сологуб прокомментировал инициативы президента по ипотеке

18:24, 28.05.2020 978

Китайцы бросились скупать элитную недвижимость в мире

Китайцы вынуждены покупать жилье из-за падения курса юаня

17:23, 28.05.2020 1852 1

В Днепре орудовали "черные риелторы": преступники пытали людей

Преступники причастны к смерти 44-летнего мужчины

17:00, 28.05.2020 1849 1

В Киевской области депутата заподозрили в махинациях с землей

Продолжается досудебное расследование

16:12, 28.05.2020 1786 1

В Киеве в аварийном состоянии находится 101 мост

В КГГА рассказали, что за последние пять лет отремонтировали 74 моста

15:02, 28.05.2020 1866 1