УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Люди

Недвижимость попала в ТОП сфер, где можно заработать состояние – исследование

28.05.2020 - 18:30

Недвижимость вошла в ТОП-5 сфер в мире, где можно заработать состояние. Соответствующее исследование провела международная компания Wealth-X.

Так, исследователи компании составили рейтинг сфер, в которых проще всего сделать состояние и стать миллиардером. Специалисты проанализировали базу данных миллионеров с состоянием более пяти миллионов долларов, чтобы выяснить, как и где они заработали свои деньги.

Что характерно, на недвижимости сделали состояние 5,4% людей. При этом позади ниже по рейтингу расположились такие области как технологии, производство и гостиничный бизнес.

Как заработать состояние?

pixabay.com

Между тем, безусловными лидерами списка являются: финансовая и банковская сфера. На втором месте – сфера услуг, на третьем – некоммерческие и общественные организации.

В целом ТОП-10 выглядит так:

  • Финансовая и банковская сфера (30% богачей)

  • Сфера услуг (16%)

  • Некоммерческие и общественные организации (7%)

  • Недвижимость (5,4%)

  • Здравоохранение (4,9%)

  • Технологии (4,7%)

  • Производство (4,1%)

  • Гостиничный бизнес и развлечения (4,1%)

  • Строительство и производство техники (3,9%)

  • Еда и напитки (3,8%)

По мнению аналитиков, наиболее благоприятные для бизнеса страны – США и Китай. Также специалисты прогнозируют, что в будущем предприниматели начнут богатеть в более молодом возрасте, а доля состоятельных женщин в мире будет только расти.

Комментарии

604
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Ипотека по 10% возможна, но пока не осуществима – НБУ

Ипотека по 10% возможна, но пока не осуществима – НБУ

Сологуб прокомментировал инициативы президента по ипотеке

28.05.2020 - 18:24
Китайцы бросились скупать элитную недвижимость в мире

Китайцы бросились скупать элитную недвижимость в мире

Китайцы вынуждены покупать жилье из-за падения курса юаня

28.05.2020 - 17:23
В Днепре орудовали "черные риелторы": преступники пытали людей

В Днепре орудовали "черные риелторы": преступники пытали людей

Преступники причастны к смерти 44-летнего мужчины

28.05.2020 - 17:00
В Киевской области депутата заподозрили в махинациях с землей

В Киевской области депутата заподозрили в махинациях с землей

Продолжается досудебное расследование

28.05.2020 - 16:12
В Киеве в аварийном состоянии находится 101 мост

В Киеве в аварийном состоянии находится 101 мост

В КГГА рассказали, что за последние пять лет отремонтировали 74 моста

28.05.2020 - 15:02