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"Микитася на нары!" Скандального экс-главу "Укрбуда" посадили под домашний арест

15.05.2020 - 12:33

Высший анктикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Об этом рассказала пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, передает "Украинская правда".

Суд по делу Максима Микитася

Liga.net

Известно, что прокурор САП просил для Микитася содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн гривен. Однако судья Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично. Так, Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года.

На экс-нардепа также вновь возложили ряд обязательств: прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Во время заседания под зданием суда активисты скандировали "Микитася на нары".

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".

Национальное антикоррупционное бюро ужесточило подозрение Микитасю. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица "Укрбуда" использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.

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