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Скандал с историческим зданием в Киеве: ремонтники повредили несущие стены

12.05.2020 - 15:43

В Киеве разгорается скандал вокруг исторического здания, где собственник четырех квартир затеял ремонт и начал выбивать несущие стены.

Об этом на своей странице в Facebook написала Марина Онищенко, жительница дома.

Четырехэтажный дом находится на центральной улице Тарасовской в Голосеевском районе столицы, идущей от Нацуниверситета имени Шевченко к улице Жилянской. По словам жильцов, его возвели буквально за месяц до Февральской революции. По другой версии, дом, возможно, был сооружен раньше, на рубеже ХIX-XX веков.

Историческое здание по улице Тарасовской

facebook.com/maryna.onyshchenko

Несмотря на солидный возраст, историческое здание так и не было внесено в список памятников архитектуры, из-за чего здесь много достроек. Но наибольшее негодование жильцов здания вызвали ремонтные работы, которые начались здесь в разгар карантина.

В процессе выяснилось, что начался не просто ремонт, а выбивание в несущей глухой стене старинного дома двух огромных отверстий: для отдельной входной группы и огромного окна без получения какого-либо разрешения на эти работы и явно без осознания, какой непоправимый вред нанесут эти работы всему дому.

Историческое здание по улице Тарасовской

facebook.com/maryna.onyshchenko

"Где-то с 13 до 17 апреля рабочие, прорубая отверстие наружу, выдолбили изнутри нишу во внешней несущей стене 2,20 х 2,20 метра, глубиной около 80 см (общая толщина несущей стены около 1 метра). Снаружи здания сделали разметку будущих отверстий", — рассказала Марина Онищенко.

По информации из открытых источников, работы проводит ФЛП "Литвин Михаил Николаевич", а жильцы дома поговаривают, что ремонт затеяли для обустройства на первом этаже частной клиники. Однако связаться с компанией, проводящей "ремонт" в историческом здании, пока не удалось.

Как только жильцы дома узнали о возможном ЧП, то создали инициативную группу, которая сообщила о разрушении в Голосеевский ЖЭК, КГГА и ГАСК.

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