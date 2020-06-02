Регистрация в ипотечном жилье: Кабмин внес изменения

Кабмин поддержал проект постановления о внесении изменений в правила регистрации места проживания в ипотечном жилье.
Об этом сообщает правительственный портал.
Кабинет министров поддержал проект постановления Министерства юстиции "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания", которой регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.
"Изменения в правилах регистрации необходимы, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине, а также усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя", - сказал министр юстиции Денис Малюська.
Постановление предусматривает следующие изменения:
если объект недвижимости находится в ипотеке или доверительной собственности, регистрация места проживания (прописка) возможна только при согласии ипотекодержателя или доверительного владельца;
работник органа регистрации может проверить пребывание жилья в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре имущественных прав;
в заявлении на регистрацию места проживания можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.
"Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящееся в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчат доступ к ипотечному кредитованию", - пояснил министр.