Регистрация в ипотечном жилье: Кабмин внес изменения

14:06, 2.06.2020 1007 1

Кабмин поддержал проект постановления о внесении изменений в правила регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Об этом сообщает правительственный портал.

Кабинет министров поддержал проект постановления Министерства юстиции "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания", которой регулируются особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

"Изменения в правилах регистрации необходимы, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине, а также усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав ипотекодержателя и жилищных прав ипотекодателя", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Как прописаться в ипотечном жилье
pixabay.com

Постановление предусматривает следующие изменения:

  • если объект недвижимости находится в ипотеке или доверительной собственности, регистрация места проживания (прописка) возможна только при согласии ипотекодержателя или доверительного владельца;

  • работник органа регистрации может проверить пребывание жилья в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре имущественных прав;

  • в заявлении на регистрацию места проживания можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

"Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящееся в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчат доступ к ипотечному кредитованию", - пояснил министр.

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