Прокуратура хочет вернуть земли в районе Киевского моря стоимостью 2,5 млн грн

Прокуратура Киевской области обратилась в Вышгородский райсуд с иском с требованием вернуть в собственность государства земельных участков водного фонда стоимостью почти 2,5 млн гривен, которые находятся на территории Лютежского сельсовета Вышгородского района.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Вышгородским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры установлено, что в 2003 году вопреки требованиям земельного и водного законодательства, решением сельского совета гражданам в частную собственность отведено 8 земельных участков площадью почти 2 га с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений за счет прибрежной защитной полосы Киевского водохранилища реки Днепр", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура области продолжает принимать меры по восстановлению нарушенных прав государства на отчужденные земли водного фонда, находящиеся под особой охраной государства.
Как сообщали НЕРУХОМІ, СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен. Правоохранители задокументировали еще на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности и пресекли данное преступление.